Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас продовжить кар'єру в Іспанії, так і не зігравши за донеччан жодного офіційного матчу.

Тобіас приєднався до "гірників" лише взимку, після досягнення повноліття. Інтернасьйонал отримав за нього 6 млн євро. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок війни в Україні встиг зіграти лише шість товариських матчів.

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Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ФІФА та УЄФА дозволили гравцям із УПЛ призупиняти дію чинних контрактів та без перешкод тимчасово переходити в інші команди. Однак зробити це потрібно до 7 квітня. Саме цим пунктом скористається Реал, який виграв конкуренцію в Атлетіко.

Королівський клуб вже узгодив перехід Вінісіуса Тобіаса із Шахтаря, повідомляє AS. За інформацією джерела, бразилець виступатиме під керівництвом легендарного Рауля у Кастільї, в якої немає обмежень щодо реєстрації футболістів без паспорта громадянина Євросоюзу. Мадридці вже досягли згоди з агентами футболіста.

Зазначається, що Реал домовився з Шахтарем не лише про оренду до кінця нинішнього сезону, а й на весь наступний. Також "вершкові" матимуть можливість викупити контракт Вінісіуса, заплативши донеччанам 18 мільйонів євро.

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