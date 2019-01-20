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Реал виграв боротьбу за захисника Порту Мілітао – відомий термін контракту

19:12 317 Читать на русском
Реал виграв боротьбу за захисника Порту Мілітао – відомий термін контракту
Едер Мілітао / соцмережі

Реал узгодив з Порту перехід захисника Едера Мілітао. Бразилець підпише контракт до 2025 року.

Едер Мілітао близький до переходу в мадридський Реал. За інформацією AS, "вершкові" підпишуть бразильця за 50 млн євро.

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Захисник підпише контракт з "бланкос" до 2025 року. На нього також претендували Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Мілітао приєднається до "королівського клубу" влітку, а цей сезон дограє з Порту, де має всі шанси стати чемпіоном Португалії, а також "дракони" беруть участь у плей-офф Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу португальці зіграють проти Роми.

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