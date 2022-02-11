Мадридці не поспішатимуть з трансфером Ерлінга Холанда влітку. Причина ховається у фінансах.

Президент Реала Флорентіно Перес повідомив нападнику Борусії, що клуб не зможе підписати його влітку, інформує 90min.

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Також очільник "бланкос" попросив Ерлінга залишитись у Дортмунді до 2023 року, якщо він справді хоче перебратись в Мадрид. Всім відомо, що пріоритет Реала – трансфер Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Через фінансові причини оформити переходи обох влітку цього року мадридці не зможуть.

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Нагадаємо, на Ерлінга Холанда також претендує Барселона. Жоан Лапорта мріє про підписання норвежця, який цього сезону у 20 матчах за "джмелів" забив 23 м'ячі та віддав 6 асистів.

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