Реал відтермінував підписання Холанда через Мбаппе – норвежця поставили перед фактом
Мадридці не поспішатимуть з трансфером Ерлінга Холанда влітку. Причина ховається у фінансах.
Президент Реала Флорентіно Перес повідомив нападнику Борусії, що клуб не зможе підписати його влітку, інформує 90min.
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Також очільник "бланкос" попросив Ерлінга залишитись у Дортмунді до 2023 року, якщо він справді хоче перебратись в Мадрид. Всім відомо, що пріоритет Реала – трансфер Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Через фінансові причини оформити переходи обох влітку цього року мадридці не зможуть.
Нагадаємо, на Ерлінга Холанда також претендує Барселона. Жоан Лапорта мріє про підписання норвежця, який цього сезону у 20 матчах за "джмелів" забив 23 м'ячі та віддав 6 асистів.
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