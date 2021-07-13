Реал переконаний, що репутаційний удар по Флорентіно Пересу був зовсім не випадковим.

У мадридському клубі переконані, що президенту "дісталось" за активну підтримку Суперліги, інформує AS.

"Рауль та Касільяс – два найбільші шахраї в історії Реала": мережу підірвав таємний запис Флорентіно Переса

Видання El Confidencial опублікувало запис 15-річної давнини, в якому Перес знищує легенд Реала – Рауля та Касільяса. Вочевидь, ці заяви не додали Фло поваги в очах вболівальників клубу та всієї футбольної спільноти. Мадридці підозрюють, що це була своєрідна помста УЄФА за прихильність Переса ідеї Суперліги. Реал, Барселона та Ювентус досі не відмовилися від бунтівного турніру, який сильно дратує Європейський футбольний союз.

Мадридський клуб вивчає можливість порушення судового позову проти El Confidencial, оскільки вважає, що аудіозаписи були отримані незаконно. Втім, ефект інформаційної бомби спинити вже точно не вдасться.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо