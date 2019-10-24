Реал відновлюється – одразу дві зірки мадридців повернулись до тренувань

Надійшли хороші новини з лазарету мадридського клубу.

Хавбек Реала Лука Модріч відновився від травми та повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє AS.

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Також його "колега" по лазарету Гарет Бейл залікував своє пошкодження і вже працює на полі, але поки лише за індивідуальною програмою. Лікарі королівського клубу прогнозують, що валлієць повністю буде готовим до поєдинку проти Леганеса, який відбудеться 30 жовтня.

Після 9-ти турів Ла Ліги Реал перебуває на другій сходинці, поступаючись Барселоні на один бал.

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