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Реал відновлюється – одразу дві зірки мадридців повернулись до тренувань

17:18 155 Читать на русском
Реал відновлюється – одразу дві зірки мадридців повернулись до тренувань
Гарет Бейл, Лука Модріч та Карім Бензема / Фото AS

Надійшли хороші новини з лазарету мадридського клубу.

 

Хавбек Реала Лука Модріч відновився від травми та повернувся до тренувань у загальній групі, повідомляє AS.

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Також його "колега" по лазарету Гарет Бейл залікував своє пошкодження і вже працює на полі, але поки лише за індивідуальною програмою. Лікарі королівського клубу прогнозують, що валлієць повністю буде готовим до поєдинку проти Леганеса, який відбудеться 30 жовтня.

Після 9-ти турів Ла Ліги Реал перебуває на другій сходинці, поступаючись Барселоні на один бал.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Лука Модріч Лука Модріч Іспанія Реал Мадрид - Леганес
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