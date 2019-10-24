Реал відновлюється – одразу дві зірки мадридців повернулись до тренувань

Ліга чемпіонів — 17:30 2459
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ
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"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і ДинамоІнтерв’ю — 16:00 3606
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"Ширер не вписується в нашу гру, а Саласа і Саморано не встигнемо заявити". Безсмертні цитати Віктора Прокопенка
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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 15361
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Ліга чемпіонів: Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, Ліверпуль розгромив ГенкЛіга чемпіонів — 23 жовт 3609