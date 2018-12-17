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Реал відновив інтерес до Ікарді

21:52 2 Читать на русском
Реал відновив інтерес до Ікарді
Мауро Ікарді / Reuters

Мадридський Реал прагне підсилити атакувальну лінію та повернувся у цьому питанні до кандидатури форварда міланського Інтера Мауро Ікарді.

"Вершкові" не проти придбати забивного форварда Інтера, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, боси Реала можуть зробити пропозицію щодо переходу Ікарді вже в зимове трансферне вікно. Раніше стало відомо, що аргентинець узгодив новий контракт з Інтером, а його підписання відбудеться у січні.

Мауро Ікарді виступає за "нерадзуррі" з 2013 року. Нападника визнали найкращим гравцем Серії А за підсумками сезону 2017/18.

У нинішньому сезоні 25-річний центрфорвард провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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