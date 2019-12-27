Реал відновив інтерес до Ікарді, – ЗМІ

Мадридський Реал вивчає можливість підписання форварда французького Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді. Права на аргентинця належать міланському Інтеру.

"Вершкові" вже спробували з'ясувати актуальну інформацію щодо планів ПСЖ та Інтера на нападника, повідомляє FCInterNews.

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Спортивний директор парижан Леонардо прагне якомога швидше викупити Ікарді. Французький гранд має право викупу 26-річного аргентинця за 65 млн євро. Проте, для оформлення переходу потрібна згода самого форварда та його дружини та за сумісництвом агента Ванди Нари.

Президент Реала Флорентіно Перес може сплутати ПСЖ усі карти, якщо вирішить вступити в боротьбу за Ікарді. На користь Парижа плани Леонардо та Томаса Тухеля: функціонер готовий запропонувати йому 5-річний контракт, а головний тренер – зробити основним центрфорвардом.

У нинішньому сезоні Мауро Ікарді провів 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів. Минулої зими Реал розглядав варіант із запрошенням аргентинського нападника на роль "дев'ятки", та пізніше підписав Йовіча.

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