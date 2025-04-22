Мбаппе і Менді залишили лазарет Реала, інформує Marca. Обидва гравці повернулися до тренувань у загальній групі команди. Мета Анчелотті – зробити так, щоб обидва гравці були готові до фіналу Кубка проти Барселони, який відбудеться цієї суботи.

Екс-гравець Реала мріє зіграти в одній команді із зіркою Барселони – несподіване зізнання

Повідомляється, що Анчелотті не розраховує на Менді в матчі Ла ліги з Гетафе, а ось у Мбаппе є мінімальні шанси зіграти в цій зустрічі (але навряд чи з перших хвилин).

Нагадаємо, що Менді отримав травму в матчі з Арсеналом у ЛЧ 12 березня. Він зіграв за Реал у цьому сезоні 30 матчів і відзначився двома асистами.

Мбаппе забив 32 м'ячі й оформив 4 гольові передачі в 49 матчах за "бланкос".

Матч Реал – Хетафе відбудеться в середу, 23 квітня.

Анчелотті вкотре пожертвував Луніним – Циганков мав піти ще минулого літа, Жирона вже шкодує