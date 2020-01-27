toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
КОБІ БРАЯНТ ДИНАМО - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал відмовився відпускати Себальйоса у Валенсію – мадридці мають свої мотиви

22:50 138 Читать на русском
Реал відмовився відпускати Себальйоса у Валенсію – мадридці мають свої мотиви
Дані Себальйос / Reuters

Реал не поспішає з пошуком нового клубу для хавбека Дані Себальйоса, який грає за Арсенал на правах оренди.

Мадридці не погодились на пропозицію Валенсії щодо оренди півзахисника, інформує Marca.

Арсенал сподівається орендувати Хамеса – у "канонірів" є конкурент

Себальйос розчарований своїм становищем в Арсеналі, тому попросив "вершкових" знайти іншу команду, яка погодиться його орендувати на другу частину сезону 2019/20. Валенсія була готова надати гравцю збірної Іспанії достатню кількість ігрової практики, однак отримала відмову. Реал не хоче підсилювати інші клуби Прімери, сподіваючись знайти нове місце роботи Себальйоса в закордонному чемпіонаті.

За пів року виступів у складі Арсенала іспанець встиг відзначитись одним голом і двома асистами у 15 матчах.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду

blog_ava
Зідан може покинути Реал – Перес розгнівав француза двома вчинками
14:37
6269
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Арсенал Арсенал Реал Мадрид Реал Мадрид Дані Себальйос Дані Себальйос Валенсія Валенсія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
56
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук