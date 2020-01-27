Реал відмовився відпускати Себальйоса у Валенсію – мадридці мають свої мотиви

Реал не поспішає з пошуком нового клубу для хавбека Дані Себальйоса, який грає за Арсенал на правах оренди.

Мадридці не погодились на пропозицію Валенсії щодо оренди півзахисника, інформує Marca.

Арсенал сподівається орендувати Хамеса – у "канонірів" є конкурент

Себальйос розчарований своїм становищем в Арсеналі, тому попросив "вершкових" знайти іншу команду, яка погодиться його орендувати на другу частину сезону 2019/20. Валенсія була готова надати гравцю збірної Іспанії достатню кількість ігрової практики, однак отримала відмову. Реал не хоче підсилювати інші клуби Прімери, сподіваючись знайти нове місце роботи Себальйоса в закордонному чемпіонаті.

За пів року виступів у складі Арсенала іспанець встиг відзначитись одним голом і двома асистами у 15 матчах.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду