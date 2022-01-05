Фінансові забаганки захисника Челсі стали неприємним сюрпризом для "вершкових", які припинили перемовини про його перехід.

Влітку 28-річний центрбек, який може зіграти і справа, може отримати статус вільного агента, адже перемовини з Челсі зайшли в глухий кут. Реал вважався одним із головних претендентів на Рюдігера, але теж зазнав невдачі.

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Німець розуміє, що майбутній контракт стане останньою великою угодою в його кар'єрі. У Мадриді він хотів отримувати 240 тисяч євро в тиждень "чистими", що за рік склало б 11,5 мільйонів. Таку значну суму Реал платити явно не готовий і тому згорнув переговори з агентом гравця, вирішивши і надалі довіряти дуету Мілітао-Алаба. Про це повідомляє Marca.

Рюдігер перебрався у Челсі з Роми у 2017-му за 35 млн євро. У складі "пенсіонерів" виграв Лігу Європи і Лігу чемпіонів. У сезоні 2021/22 зіграв 26 матчів, забив 2 голи та віддав 4 асисти.

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