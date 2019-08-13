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Реал відмовився від трансферу Погба

17:38 752 Читать на русском
Реал відмовився від трансферу Погба
Поль Погба / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба все далі від можливості змінити команду вже цього літа.

Мадридський Реал відмовився від трансферу француза і не робитиме спроб його підписати, інформує El Chiringuito.

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Раніше повідомлялося, що головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан особисто хоче придбати Погба. Головною причиною відмови від цієї операції може стати небажання Реала платити за гравця 150 млн євро, які вимагає МЮ.

"Бланкос" були готові включити в угоду вінгера Гарета Бейла та півзахисника Хамеса Родрігеса. Хоча раніше повідомлялось, що колумбієць залишиться на Сантьяго Бернабеу, а валлієць сам відмовляється покидати Мадрид.

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