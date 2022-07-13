Перед стартом Кубка африканських націй серед жінок 22-річна футболістка разом з рештою гравчинь здала низку аналізів, але проблемою став тест на вміст тестостерону – чоловічого гормону.

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Банда вживала препарати, щоб зменшити його рівень, але це не допомогло. Першим серйозним наслідком проваленого тесту на визначення статі стало виключення Банди зі складу збірної Замбії. Опісля від неї відмовився ще й Реал, інформує Ok diario.

Барбра ще в червні пройшла медогляд для мадридців, який тривалий час працював над її трансфером із китайського Шанхая, але і тут тест показав підвищений рівень тестостерону.

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