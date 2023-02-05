Оборонець Шахтаря Вінісіус Тобіас, який в оренді грає за мадридців, справляє позитивне враження на тренерів і керівництво клубу.

Послуги Жоау Канселу перед його переїздом у Баварію пропонували "бланкос", але у Мадриді були переконані, що не потребують підсилення, стверджує Marca.

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Карло Анчелотті повністю довіряє Лукасу Васкесу та Дані Карвахалю, а також не забуває, що на фланзі може зіграти й Начо. Ще одна причина – Вінісіус Тобіас.

18-річний бразилець, який виступає за Реал Кастілью, повністю задовольняє керівництво команди, у ньому вбачають основного правого захисника в майбутньому. Мадридці мають опцію викупу Вінісіуса у Шахтаря за 9 мільйонів, але хочуть зменшити цю суму.

Зауважимо, Тобіас є гравцем основи молодіжки "бланкос" – награв 23 поєдинки й віддав п'ять результативних передач.

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