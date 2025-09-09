Перехід Джанлуїджі Доннарумми в Реал не відбувся через декілька факторів, однією з причин став Андрій Лунін.

Перед трансфером Джанлуїджі Доннарумми в АПЛ його пропонували підписати Реалу, але королівський клуб відмовився від гравця, повідомляє Defensa Central.

Лунін міг опинитися в команді з українцями – клуб зупинився на іншій кандидатурі

Таке рішення було зумовлено кількома факторами. По-перше, в Реала не найкращі стосунки з ПСЖ після переходу Кіліана Мбаппе. По-друге, в Мадриді вважають, що Доннарумма не дотягує до рівня Тібо Куртуа, тому не готові платити велику зарплату другому номеру на позиції воротаря. І останнім фактором, який став на заваді трансферу, є присутність в команді Андрія Луніна.

Ім'я українця не таке гучне, як у Доннарумми, але Андрій вже неодноразово доводив, що може чудово підстрахувати Куртуа в основному складі "бланкос".

Нагадаємо, що у підсумку Доннарумма перейшов у Манчестер Сіті за 30 млн євро.

