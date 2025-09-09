Реал відмовився від Доннарумми через Луніна і Мбаппе – джерело розкрило деталі
Перехід Джанлуїджі Доннарумми в Реал не відбувся через декілька факторів, однією з причин став Андрій Лунін.
Перед трансфером Джанлуїджі Доннарумми в АПЛ його пропонували підписати Реалу, але королівський клуб відмовився від гравця, повідомляє Defensa Central.
Лунін міг опинитися в команді з українцями – клуб зупинився на іншій кандидатурі
Таке рішення було зумовлено кількома факторами. По-перше, в Реала не найкращі стосунки з ПСЖ після переходу Кіліана Мбаппе. По-друге, в Мадриді вважають, що Доннарумма не дотягує до рівня Тібо Куртуа, тому не готові платити велику зарплату другому номеру на позиції воротаря. І останнім фактором, який став на заваді трансферу, є присутність в команді Андрія Луніна.
Ім'я українця не таке гучне, як у Доннарумми, але Андрій вже неодноразово доводив, що може чудово підстрахувати Куртуа в основному складі "бланкос".
Нагадаємо, що у підсумку Доннарумма перейшов у Манчестер Сіті за 30 млн євро.
Реал у матчі з трьома скасованими голами переміг Мальорку і піднявся на вершину Ла Ліги – VAR двічі обікрав Мбаппе