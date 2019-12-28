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Реал відмовив Зідану у трансфері Погба і запропонував 70 млн євро за хавбека Наполі, – ЗМІ

15:14 853 Читать на русском
Реал відмовив Зідану у трансфері Погба і запропонував 70 млн євро за хавбека Наполі, – ЗМІ
Фабіан Руїс / Tuttosport

Керівництво мадридського гранда відмовилося від ідеї придбання хавбека Манчестер Юнайтед.

Головний тренер мадридців Зінедін Зідан давно хоче бачити в своїй команді 26-річного хавбека. Однак позицію тренера не поділяє керівництво Реала. Боси клубу вважають невиправданими серйозні витрати на футболіста, термін контракту якого з МЮ закінчується у 2021 році. Також керівництво "бланкос" задоволене прогресом 21-річного Федеріко Вальверде, який грає на позиції Погба.

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Натомість керівництво Реала вже вступило у переговори з Наполі щодо трансферу Фабіана Руїса, інформує La Gazzetta dello Sport. Королівський клуб готовий викласти за гравця збірної Іспанії 70 млн євро. Перехід може відбутися наступного літа.

Нагадаємо, що Руїс є вихованцем Бетіса. Він перейшов у Наполі влітку 2018 року за 30 млн євро.

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