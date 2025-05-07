Мадридський Реал не став виконувати прохання свого потенційно майбутнього тренера Хабі Алонсо.

Алонсо попросив у босів Реала підписати Йонатана Та, але натрапив на відмову. Президент "бланкос" Флорентіно Перес вважає, що ігрові якості центрбека Байєра не дотягують до рівня мадридського клубу. Про це інформує Fichajes.

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У керівництва Реала є інші кандидати на роль нового центрбека – довгий час на радарі мадридського Реала перебуває Вільяма Саліба з Арсенала та Ібрагіма Конате з Ліверпуля.

На Та також претендує Баварія і низка грандів АПЛ. У цьому сезоні захисник провів за Байєр 47 матчів, в яких забив 4 голи і оформив один асист.

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