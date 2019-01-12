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Реал відкритий до обміну Іско з Ювентусом і визначив свій пріоритет

11:17 1936 Читать на русском
Реал відкритий до обміну Іско з Ювентусом і визначив свій пріоритет
Іско / PA

Мадридський Реал готовий відпустити атакувального півзахисника Іско до туринського Ювентуса в обмін на одного з лідерів "Старої синьйори".

"Вершкові" готові обміняти іспанця на форварда Юве Пауло Дибалу, повідомляє Tuttosport.

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Іско розчарований відсутністю стабільної ігрової практики в Реалі й хоче покинути Мадрид у зимове або літнє трансферне вікно. Хавбек не проти переїхати до Серії А, а туринці раніше вже цікавилися Іско.

Реал готовий відпустити 26-річного півзахисника лише за солідну компенсацію, але може погодитися на обмін на Дибалу. Аргентинець перебуває у тіні Кріштіану Роналду, проте може вирішити проблеми Реала в атакувальній лінії.

У нинішньому сезоні Пауло Дибала провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Натомість Іско зіграв 21 матч (4 голи).

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