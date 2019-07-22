Реал відхилив шість пропозицій щодо трансферу Асенсіо

Мадридський клуб не поспішає відпускати свого півзахисника.

"Вершкові" отримували шість пропозицій за Марко Асенсіо, інформує Cadena SER.

ПСЖ контактує з Реалом щодо можливого обміну Неймара на Бейла, – ЗМІ

Втім, Реал не влаштував жоден із запропонованих варіантів, тому 23-річний гравець, найімовірніше, залишиться в Мадриді. Найбільш предметний інтерес до іспанця проявляв Ліверпуль, однак переможцю Ліги чемпіонів також не вдалося домовитися щодо Асенсіо.

Статистика хавбека у Ла Лізі 2018/19 – один гол і вісім асистів у 30 матчах.

Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро