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Реал відхилив шість пропозицій щодо трансферу Асенсіо

09:29 222 Читать на русском
Реал відхилив шість пропозицій щодо трансферу Асенсіо
Марко Асенсіо / Reuters

Мадридський клуб не поспішає відпускати свого півзахисника.

"Вершкові" отримували шість пропозицій за Марко Асенсіо, інформує Cadena SER.

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Втім, Реал не влаштував жоден із запропонованих варіантів, тому 23-річний гравець, найімовірніше, залишиться в Мадриді. Найбільш предметний інтерес до іспанця проявляв Ліверпуль, однак переможцю Ліги чемпіонів також не вдалося домовитися щодо Асенсіо.

Статистика хавбека у Ла Лізі 2018/19 – один гол і вісім асистів у 30 матчах.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Марко Асенсіо Марко Асенсіо Трансфери Реал Мадрид
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