Сезон 2021/22 японець проведе у оренді за Мальорку, повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Реал відпустив ще одного центрбека та готовий довіритися каталонцю на дефіцитній позиції

Упродовж попередньої кампанії Кубо виступав за дві різні команди – Вільяреал та Хетафе. Загалом 20-річний хавбек награв 37 матчів, відзначився 2 голами та 4 асистами. Тепер Такефуса спробує допомогти Мальорці, яка повернулася в Прімеру. Півзахисник вже мав досвід виступів на Балеарських островах у сезоні 2019/20.

Нагадаємо, що українець Андрій Лунін називав Кубо своїм найближчим товаришем серед усіх гравців Реала.

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