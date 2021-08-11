Реал віддав Кубо в чергову оренду – друг Луніна буде виступати за новачка Прімери
Атакувальний півзахисник Реала Такефуса Кубо продовжить свої мандри клубами Прімери.
Сезон 2021/22 японець проведе у оренді за Мальорку, повідомляє офіційний сайт "вершкових".
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Упродовж попередньої кампанії Кубо виступав за дві різні команди – Вільяреал та Хетафе. Загалом 20-річний хавбек награв 37 матчів, відзначився 2 голами та 4 асистами. Тепер Такефуса спробує допомогти Мальорці, яка повернулася в Прімеру. Півзахисник вже мав досвід виступів на Балеарських островах у сезоні 2019/20.
Нагадаємо, що українець Андрій Лунін називав Кубо своїм найближчим товаришем серед усіх гравців Реала.
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