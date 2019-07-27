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Реал віддав капітана Кастільї в оренду у Вальядолід

19:36 168 Читать на русском
Реал віддав капітана Кастільї в оренду у Вальядолід
Хаві Санчес / Реал Вальядолід

Захисник Реала Хаві Санчес виступатиме за іспанський Вальядолід.

Іспанський Вальядолід, який належить екс-гравцю Реала Роналдо, орендував капітана Кастільї Хаві Санчеса. Угода розрахована на 1 рік, повідомляє офіційний сайт Вальядоліда.

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До слова, Хаві Санчес був капітаном резервної команди мадридського Реала, а також залучався до ігор головної команди. За основу "вершкових" центрбек зіграв 5 поєдинків та забив один гол.

Зауважимо, що загалом у сезоні 2018/19 Хаві Санчес зіграв у 31 матчі в усіх турнірах, де забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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