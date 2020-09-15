Команда Зідана розтрощила Хетафе з рахунком 6:0, звітує Marca. "Вершкові" на своїх офіційних ресурсах не дали жодних подробиць.

Ювентус здобув нищівну перемогу в дебютному матчі Пірло – Роналду забив з передачі нової "перлини" туринців

Андрій Лунін та Тібо Куртуа займалися на передматчевій розминці, але стартовий склад також залишився таємницею. Відомо, що всі м'ячі Реал забив у першому таймі. Карім Бензема оформив покер, ще по голу в активі Рамоса та молодого Серхіо Аррібаса.

Нагадаємо, що Реал розпочне новий сезон 20 вересня виїздом до Реал Сосьєдада в рамках 2 туру Прімери.

Яремчук на руїнах після революції, Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ