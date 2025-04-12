Захисник Борнмута Дін Хьойсен може перейти в один з англійських топ-клубів.

Мадридський Реал не зможе заплатити понад 40 мільйонів євро за Діна Хьойсена з Борнмута в літнє трансферне вікно.

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Саме тому Арсенал, Челсі та Ліверпуль стали новими фаворитами за 19-річного центрбека, повідомляє The Athletic. Влітку у лідера "вишень" активується клаусула, яка складає близько 60 мільйонів євро і топ-клуби АПЛ готові активувати її.

Додамо, що в поточному сезоні Дін Хьойсен зіграв 29 матчів за Борнмут у всіх турнірах. На його рахунку 2 голи і 1 асист. Він перейшов у команду Андоні Іралоли з Ювентуса влітку 2024 року.

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