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Реал веде переговори з талантом Сарагоси Соро – Барселона також зацікавлена у послугах гравця

18:51 176 Читать на русском
Реал веде переговори з талантом Сарагоси Соро – Барселона також зацікавлена у послугах гравця
Альберто Соро / AS

Мадридський Реал намагається підписати атакувального півзахисника Сарагоси Альберто Соро.

Реал розпочав перемовини з Сарагосою щодо атакувального півзахисника Альберто Соро, передає AS.

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"Вершкові" планують придбати талановитого іспанця і залишити його на рік в оренді в арагонців, як вже робили з Хесусом Вальєхо у 2015 році. Сарагоса очікує на офіційну пропозицію мадридців і сподівається отримати за гравця 9 млн євро, які прописані у клаусулі.

Додається, що Еспаньйол вже зробив пропозицію щодо придбання Соро, також у послугах півзахисника зацікавлені Айнтрахт і Барселона, але сама Сарагоса зацікавлена у трансфері гравця саме в Реал.

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