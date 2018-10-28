Вільяреал та Атлетіко розписали результативну нічию: 9 тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 9 туру Ла Ліги Леванте на виїзді переграв Реал, Валенсія вирвала нічию у Леганеса, а Вільяреал та Атлетіко розділили очки.

Реал вже мав затяжну серію матчів без перемог і, здавалось, де, як не на рідному "Бернабеу" переривати її. Однак це бажання вже на 13 хвилині стало фактично нездійсненим. Спочатку Моралес скористався класним пасом Поштіго з власної половини поля і не впевненою грою Варана, обійшов Куртуа і забив уже в порожні ворота. А на 13 хвилині Рожер впевнено реалізував пенальті. Слід відзначити і невезіння гравців столичної команди, тільки після ударів Рамоса м'яч двічі влучав у поперечку. В другому таймі Реал один м'яч відіграв зусиллями Марсело, проте Леванте зумів втримати переможний рахунок до фінального свистка.

У матчі між Валенсією та Леганесом, який зіграв з Луніним на лаві запасних, довгий час була певна рівність – левантійці були активнішими, але гості виглядали трохи конкретніше. Саме вони першими і вийшли уперед на 63-й хвилині, коли Гарай необережно зіграв у власному штрафному й привіз пенальті, який реалізував Гумбау – 0:1. Після цього Валенсія притиснула суперників: так, кілька небезпечних ударів виконали Васс та Гамейро, а на 85-й Гайя таки зумів зрівняти рахунок, пробивши у правий кут після передачі Парехо. Через дві хвилини Батшуаї міг навіть вирвати перемогу, однак його удар з меж штрафного у нижній кут воріт парирував Куельяр. Зрештою, матч так і завершився без переможців – 1:1.

Вільяреал приймав Атлетіко, проводячи досить рівний матч. Атлетіко до першого голу виглядав гостріше, маючи шанс відзначитись на 27-й та 30-й хвилинах матчу – в першому випадку удар Грізманна просвистів над поперечиною, а в другому постріл Сауля парирував Асенхо. У господарів був класний удар Форналса на 35-й, однак його з-під поперечини витягнув Облак. Зрештою, тиск мадридців дав про себе знати у другому таймі: на 55-й хвилині після подачі зі штрафного м'яч перевели у каркас воріт, а першим на добиванні опинився Феліпе Луїс – 0:1. Втім, Вільярреал досить швидко вдігрався: на 65-й Маріо Гаспар з краю штрафного відправив м'яч під дальню штангу – 1:1. На 76-й міг забивати Карлос Бакка, який вийшов на заміну, однак його рандеву з голкіпером завершилося геройським сейвом Облака і травмою Карлоса. Згодом моментів поменшало, і матч підійшов до фінального свистка, який зафіксував нічию.

Таким чином, Реал з 14 очками опинився на п'ятому місці у турнірній таблиці, Атлетіко має 16 очок та йде третім, а Леванте має на два менше і йде сьомим. Валенсія з десятьма очками йде дванадцятою, а Вільярреал із дев'ятьма очками знаходиться на 14 позиції. Леганес залишається у зоні вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 9 тур

Реал – Леванте – 1:2

Голи: Марсело, 72 – Моралес, 6, Рожер, 13, (пен)

Валенсія – Леганес – 1:1

Голи: Гайя, 85 – Гумбау, 63 (пен)

Вільяреал – Атлетіко – 1:1

Голи: Гаспар, 65 – Луїс, 55