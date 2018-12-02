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Реал – Валенсія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Реал – Валенсія – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Валенсія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Реал обіграв вдома Валенсію в матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 14-й тур

Реал – Валенсія – 2:0

Голи: Васс, 8 (автогол), Васкес, 83

Реал у важкому матчі обіграв Валенсію. "Вершкові" забили по голу у ворота "кажанів" у кожному із таймів.

Таким чином, Реал набрав 23 очки та піднявся на п'яте місце. Валенсія залишилась на тринадцятій позиції, маючи у активі 17 залікових балів.

Іспанія14 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Валенсія: Субота 01 грудня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 0
Валенсія
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