Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду

Реал Сосьєдад на власному полі обіграв Реал Мадрид. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок для команди Зінедіна Зідана розпочався просто чудово. Гостям вдалося відкрити рахунок вже на 6-й хвилині. Браїм Діас, обігравши захисника суперника, вийшов на ударну позицію і поцілив у ближній кут воріт суперника.

Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе

Після пропущено гола Реал Сосьєдад заволодів ініціативою і через 20 хвилин зумів відігратися завдяки точному удару Меріно. Арбітр після допомоги VAR зарахував взяття воріт.

Господарі ще до переви моги вийти вперед. Хесус Вальєхо підстрахував Куртуа в рамці воріт, відбивши м'яч рукою, за що отримав пряму червону картку. Таке рішення могло себе виправдати, адже воротар "вершкових" впорався з ударом Вілліана Хосе з 11-метрової позначки.

Другий тайм знову розпочався з атак гостей, які цілком справедливо дуже швидко вийшли вперед. Тібо Куртуа невдало вийшов із воріт, чим скористався Сальдуа, головою перекинувши м'яч точно в ціль.

Мадридці так і не змогли прийти до тями і невдовзі пропустили третій м'яч. Оярсабаль зумів розвернутися в центрі штрафного майданчика Реала, але його удар прийняла на себе стійка. проте першим на добиванні був Мугуруса, який потужним пострілом зробив рахунок 3:1.

Після виходу на поле Вінісіуса атаки мадридців стали гострішими, але зусиль бразильця виявилося недостатньо, щоб вплинути на кінцевий результат.

Після 37 турів Реал Мадрид залишився 3-м, набравши 68 очок. Реал Сосьєдад набрав 50 пунктів і піднявся на 8 місце в турнірній таблиці.