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Реал узгодив трансфер форварда Малаги

22:20 450 Читать на русском
Реал узгодив трансфер форварда Малаги
Уго Вальєхо / фото із відкритих джерел

Нападник Малаги Уго Вальєхо продовжить кар'єру в мадридському Реалі.

Клуби вже домовилися про всі деталі. Офіційно про угоду буде оголошено найближчим часом, стверджує AS.

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Сума майбутнього трансферу не розголошується. Після переходу в Реал форвард буде відданий в оренду Депортіво до завершення сезону-2019/2020.

Відзначимо, що 19-річний Вальєхо є вихованцем Малаги. У нинішньому сезоні він взяв участь в п'яти матчах другого іспанського дивізіону , в яких результативними діями не відзначився. Форвард зіграв один матч за юнацьку збірну Іспанії U-19.

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Теги
Трансфери Малага Малага Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Уго Вальєхо Уго Вальєхо
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