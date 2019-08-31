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Реал узгодив трансфер Бруну Фернандеша за космічну суму, – ЗМІ

06:00 1343 Читать на русском
Реал узгодив трансфер Бруну Фернандеша за космічну суму, – ЗМІ
Бруну Фернандеш / Getty Images

Мадридці знайшли довгоочікуване підсилення для лінії півзахисту у лісабонському Спортінгу.

Реал домовився про трансфер хавбека Бруну Фернандеша, повідомляє O Jogo.

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"Вершкові" заплатять за гравця збірної Португалії 70 млн євро, однак сезон 2019/20 він проведе у Спортінгу. Півзахисник "левів" повинен стати альтернативою Полю Погба, який так і не опинився на Сантьяго Бернабеу цього літа. У сезоні-2018/19 на клубному рівні Фернандеш став автором 32 забитих м'ячів і 18 гольових передач.

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Нагадаємо, раніше на хавбека Спортінга претендували Манчестер Юнайтед та Тоттенхем, однак англійські гранди відлякала занадто висока ціна на гравця.

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