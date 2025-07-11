Реал вирішив продати Віктора Муньоса в Осасуну, яка виступає в Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Реал на порозі підписання одноклубника Трубіна – МЮ стоїть на заваді 50-мільйонного трансфера

Мадридський клуб отримає за 21-річного іспанця шість мільйонів євро. В угоді також передбачено, що "вершкові" матимуть 50% від суми майбутнього перепродажу. Варто зауважити, що Transfermarkt оцінює вінгера у один мільйон євро, тож Реал суттєво покращив свій прибуток від трансферу.

До слова, Віктор Муньос зіграв за першу команду мадридців у чотирьох матчах, включаючи два матчі на Клубного ЧС-2025. За Кастілью вінгер провів 63 зустрічі, відзначившися 13 голами та оформивши сім асистів.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас