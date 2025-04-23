Реал наблизився до підписання угоди з вінгером команди Вінісіусом, якого хотіли переманити на Близький Схід.

Саудівська Аравія мріяла запросити до свого чемпіонату Вінісіуса. Раніше ЗМІ повідомляли, що Вінісіус зможе заробити близько 1 млрд євро, якщо покине Реал.

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Як інформує Фабріціо Романо, бразилець майже узгодив новий контракт з "вершковими". Тривають обговорення лише однієї умови – терміну дії угоди, чи буде вона діяти до 2030 року, чи 2029-го. Зазначається, що вінгер завжди хотів залишитися в Реалі.

Нагадаємо, Вінісіус переїхав до Мадриду у 2018 році. Загалом за "бланкос" він відіграв у 311 матчах, в яких забив 105 голів та віддав 79 асистів. Бразилець з Реалом тричі здобував титул чемпіона Іспанії і двічі вигравав Лігу чемпіонів.

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