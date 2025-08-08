Гонсало Гарсія заявив про себе на весь футбольний світ під час КЧС-2025, де оформив за Реал чотири голи за шість матчів.

Легенда Реала знайшов собі нову команду у Ла Лізі – він був рік без клубу і три тижні перебував на перегляді

Мадридці вирішили, що потрібно продовжити угоду з 21-річним форвардом, щоб зберегти його в команді. Як повідомляє AS, Реал та Гарсія домовилися про нову угоду, яка діятиме до 2030 року. У контракті прописана клаусула у 1 млрд євро.

Варто зауважити, що Гонсало Гарсія став в один ряд з легендами "вершкових", які також зробили стрибок від академії до першої команди, забивши чотири голи у перших 10 матчах за Реал. Стільки ж як Гарсія оформив голів Еміліо Бутрагеньйо і лише на один більше – Рауль.

"Йди і проси вибачення у Лобановського": українець Ла Ліги, якого забули вилучити з поля