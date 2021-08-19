Мадридський Реал вже на фінішній прямій у переговорах з нападником команди Карімом Бензема.

Карім Бензема має продовжити контракт із мадридським Реалом до 2023 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Чинна угода з французьким форвардом розрахована до літа 2022 року. Додамо, що нещодавно Бензема зіграв свій 560 матч за Реал, увійшовши у топ-10 гвардійців королівського клубу.

У минулому сезоні Карім провів 46 матчів у складі Реала у минулому сезоні, записавши до свого активу 30 голів та 9 асистів.

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