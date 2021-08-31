Реал узгодив контракт з Камавінга – угода буде закрита найближчим часом
Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга завершує свій перехід в мадридський Реал.
Реал підписав контракт з Камавінга та найближчим часом представить француза у статусі свого гравця, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
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Ренн погодився на пропозицію мадридців у розмірі 31 млн євро плюс бонуси, а сам гравець вже встиг пройти медогляд.
До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років. У минулій кампанії Камавінга відіграв 39 матчів, у яких відзначився голом та 3 асистами.
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