Реал підписав контракт з Камавінга та найближчим часом представить француза у статусі свого гравця, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Реал зібрався завершити трансферне літо бомбою з Ліги 1

Ренн погодився на пропозицію мадридців у розмірі 31 млн євро плюс бонуси, а сам гравець вже встиг пройти медогляд.

До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років. У минулій кампанії Камавінга відіграв 39 матчів, у яких відзначився голом та 3 асистами.

No Ronaldo, no party, дебют Мессі в тіні Мбаппе, крах Арсенала, Челсі показав зуби на Анфілді – огляд вікенду