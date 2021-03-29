Австрієць не став підписувати новий контракт з Баварією та вже повідомив, що влітку покине мюнхенський клуб на правах вільного агента. Можливість отримати такого гравця безкоштовно приваблює багатьох грандів, але виграв боротьбу Реал.

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За інформацією журналіста Фабріціо Романо, мадридський клуб уже досяг згоди з 28-річним австрійцем щодо умов особистого контракту. Зазначається, що угода буде чинною до літа 2025 року, а сам футболіст зароблятиме у Мадриді 12 мільйонів євро за сезон.

До слова, у поточному сезоні Алаба провів 35 матчів у складі Баварії, в яких забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. Девід виступає за мюнхенський клуб з 2009 року з невеликою перервою на оренду в Хоффенхайм.

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