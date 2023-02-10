Головний тренер Байєра Хабі Алонсо може піти на чимале підвищення у своїй кар'єрі.

Реал уважно стежить за успіхами Алонсо на чолі леверкузенського Байєра, повідомляє Madrid Xtra.

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Зазначається, що іспанець ще з початку своєї тренерської кар'єри був претендентом на тренерське крісло "вершкових", яких наразі очолює Карло Анчелотті. Контракт італійця розрахований до літа 2024 року.

Додамо, що під керівництвом Алонсо Байєр посідає 10 місце в Бундеслізі, маючи в активі 24 очки.

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