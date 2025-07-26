Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі дуже подобається Реалу, але керівництво "бланкос" вважає, що він не є варіантом для цього літа, інформує Mundo Deportivo.

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Повідомляється, що боси мадридського клубу майже виключили можливість його переходу цього літа, проте повністю від трансферу не відмовляються.

Згідно з джерелом, в Реалі вважають цю угоду дуже складною, а Манчестер Сіті не піде на поступки, тому це одна з тих угод, які вимагають часу і терпіння. Наступного літа, коли у Родрі залишиться останній рік за контрактом, Реал розгляне ситуацію, за умови, що опорник не продовжить співпрацю з Ман Сіті.

Також клуб буде уважно стежити за фізичним станом Родрі. Володар "Золотого м'яча" нещодавно відновився після серйозної травми коліна. У Реалі стежитимуть за тим, чи витримає коліно інтенсивність гри на найвищому рівні в сезоні 2025/26.

Через травму в сезоні 2024/25 Родрі провів лише 8 матчів і віддав 1 гольову передачу.

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