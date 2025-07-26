Реал ухвалив остаточне рішення щодо трансферу володаря "Золотого м'яча"
Керівництво Реала виключило можливість переходу Родрі цього літа.
Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі дуже подобається Реалу, але керівництво "бланкос" вважає, що він не є варіантом для цього літа, інформує Mundo Deportivo.
Гравці Реала отримали премії за участь у Клубному ЧС – Луніна і Ко сильно обділили
Повідомляється, що боси мадридського клубу майже виключили можливість його переходу цього літа, проте повністю від трансферу не відмовляються.
Згідно з джерелом, в Реалі вважають цю угоду дуже складною, а Манчестер Сіті не піде на поступки, тому це одна з тих угод, які вимагають часу і терпіння. Наступного літа, коли у Родрі залишиться останній рік за контрактом, Реал розгляне ситуацію, за умови, що опорник не продовжить співпрацю з Ман Сіті.
Також клуб буде уважно стежити за фізичним станом Родрі. Володар "Золотого м'яча" нещодавно відновився після серйозної травми коліна. У Реалі стежитимуть за тим, чи витримає коліно інтенсивність гри на найвищому рівні в сезоні 2025/26.
Через травму в сезоні 2024/25 Родрі провів лише 8 матчів і віддав 1 гольову передачу.
"Знаю, що я легенда": Мохамед Салах про магію Енфілда, перевагу Слота над Клоппом і дитину з єгипетського села