Реал ухвалив остаточне рішення щодо наступника Анчелотті – авторитетне джерело розкрило нові деталі
Після закінчення сезону та завершення Ла Ліги Карло Анчелотті попрощається з клубом, і його місце займе Хабі Алонсо.
Після матчу Ліги чемпіонів проти Арсенала було остаточно ухвалено рішення про зміну тренера, повідомляє MARCA. Анчелотті і керівництво Реала дійшли до висновку, що найкращим варіантом для обох сторін буде завершення співпраці, при цьому клуб зберігатиме дружні відносини з італійцем, організувавши йому гідні проводи.
Реал відмовив Алонсо в ключовому проханні
За інформацією джерела, Хабі Алонсо, який чудово знайомий з командою після свого часу в Реалі, підпише трирічний контракт. Алонсо став успішним тренером після того, як завершив кар'єру гравця в 2019 році. Він встиг проявити себе як головний тренер, здобувши дубль у Бундеслізі з Байєром у 2024 році, завершивши гегемонію Баварії.
Крім того, в команду до Алонсо приєднаються його надійні партнери – Себас Паррілья та Альберто Енсінас, які супроводжували його в роботі в Леверкузені. Очікується, що вже в липні Реал розпочне підготовку до нового сезону під керівництвом нового тренера.
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