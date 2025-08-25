Ов'єдо повернувся в еліту й одразу ж отримав топ-суперників у календар. Спочатку астурійці зганяли на виїзд до Вільяреала, зазнавши прикрої поразки, а потім їм належало зіграти проти Реала. Це була перша домашка клубу після 24-річної відсутності у Ла Лізі.

Хабі Алонсо провів невеличку ротацію, залишивши у запасі Мілітао та Александера-Арнольда, однак найбільше вразила відсутність Вінісіуса. Бразилець сидів на банці поруч з Луніним. Зате в основі вийшов Родріго, на якого тренерський штаб у новому сезоні нібито не розраховує.

Очевидно, що у Ов'єдо було мало шансів на успіх. За весь матч господарі провели всього 6 ударів по воротах, награвши на 0,55 очікуваних голів. Мадридці завдали 26 пострілів, однак спротив новачка несподівано створив проблеми.

Що і говорити, коли перший момент створили саме астурійці – вже на 5-й секунді Чайра відгукнувся на закидання з глибини й міг виходити віч-на-віч. Куртуа вчасно вийшов з воріт і в останню мить вибив м'яч.

На 82-й же Сібо відкрився на лінії півкола та пробив з розвороту. Сфера летіла точно в лівий нижній кут, але влучила у стійку! Цим пострілом нападник міг зрівняти рахунок. Так-так – мадридці не змогли оформити розгрому, ведучи з мінімальною перевагою до самого ендшпілю зустрічі.

До перерви "вершкові" взагалі створили мало. До перерви пригадується тільки вривання Родріго у лівий край штрафного на 3-й хвилині, яке продовжилось ударом з рикошетом. Ескандель парирував, а Карвахаль схибив при добиванні. На 36-й же ситуація повторилась, однак Родріго бив з гострішого кута, а добиванні виконував Гюлер – захисник на лінії воріт допоміг накрити постріл.

Відкрити рахунок вдалося аж на 38-й хвилині завдяки індивідуальному генію зірок. Чуамені вигриз м'яч у підкаті й вирізав передачу на межу карного майданчика – Мбаппе ж першим дотиком розвернувся навколо захисників, а другим відправив сферу в дальній нижній. 0:1!

У цьому епізоді були великі підозри щодо фолу Чуамені. Підкат був жорстким, але VAR не побачив тут порушення. На повторах здалося, що Орельєн таки зіграв у м'яч. Гол зарахували, тож команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Реала.

Другий тайм пройшов у схожому руслі. Ескандель виконав фантастичний сейв після удару Вальверде з кількох метрів у протихід, а Відаль ледь не оформив автогол – вибиваючи простріл Чуамені, захисник влучив у партнера. Ескандель встиг спіймати відскок. Цікавіших моментів до 82-ї хвилини "вершкові" не створили.

Втім, одразу після нього підопічні Хабі Алонсо прокинулись, оперативно закривши гру. Вінісіус, який таки вийшов на поле, відібрав м'яч у Хассана й запустив м'яч на лівий край карного майданчика, а Мбаппе звідти переграв Есканделя. 0:2! Кіліан міг і хет-трик оформити всього через хвилину, пробивши з лінії півкола у лівий нижній – от тільки Ескандель був проти.

Зрештою,у компенсований час відзначився капризний Вінісіус. Хоча хто ще капризний? Джуніор замінив Родріго, після чого режисери вихопили шалену реакцію нападника:

Втім, це вже не проблеми Вінісіуса. Джуніор на 3-й компенсованій завершив контратаку мадридців, прийнявши пас від Браїма Діаса та увірвавшись до штрафног з лінії півкола. Там бразилецб вгатив повз Есканделя – 0:3! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. За Ов'єдо прикро, але клас є клас.

