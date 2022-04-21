Мадридський Реал після тріумфального камбеку у Севільї відірвався від переслідувачів аж на 14 очок. Для чемпіонства "вершковим" треба було набрати всього сім залікових балів у шести турах – і матч проти Осасуни здавався хорошим шансом набрати перші три. Карло Анчелотті навіть дозволив собі ротацію, залишивши Модріча та Каземіро поза заявкою, а Вінісіуса притримавши у запасі.

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Вочевидь, у гостей мала місце певна недооцінка памплонців. За це "бланкос" могли поплатитись вже на 2-й хвилині, коли Будімір пробивав головою з-під Алаби (втім, вийшло слабенько), а на 7-й Осасуна цілком могла й гол забити – це Брашанац і Гарсія пішли на замикання прострілу вздовж лінії воротарського, але розминулися з м'ячем. Реал болісно покарав за марнотратство: на 12-й хвилині мадридці заробили стандарт, подачу з якого прийняв Бензема – Карім прострілив під удар Алабі, той пробив у голкіпера Ерреру, а від нього м'яч влучив у коліну Девіду. І полетів у ворота. 0:1.

Господарі, однак, не поплили. Ба більше – всього через дві хвилини вони зрівняли рахунок зусиллями Авільї та Будіміра. Перший прорвався правим флангом і виконав передачу на дальню стійку, а другий замкнув. 1:1! Була підозра на офсайд у Анте, але повтор показав, що гол чистий.

Після активного старту почалася фаза затяжної позиційної та контактної боротьби. Реал без проблем захопив ініціативу у зустрічі, однак конвертувати її у момент не виходило через відчайдушний спротив Осасуни. Підопічні Ягобо Арасате навіть забили гол на 31-й хвилині внаслідок подачі на Брашанаца та скидки на Будіміра. Анте прошив Куртуа, однак взяття воріт не зарахували через офсайд. Мадридці відповідали дальніми ударами. Еррера не спав.

Здавалося, що на перерву команди відправляться за нічийного рахунку. Втім, у компенсований час клас "вершкових" дався взнаки: Камавінга ефектним черпачком на лівий край штрафного розрізав оборону господарів, а Себальйос, прийнявши м'яч, пробив з гострого кута – Еррера парирував, однак на добиванні опинився Асенсіо. 1:2! Саме з цим рахунком футболісти й відправились відпочивати.

У роздягальні Карло Анчелотті довелося замінити Алабу, адже центрбек отримав травму стегна (а до матчу проти Ман Сіті залишається всього 6 днів). Замість Девіда вийшов Карвахаль. Осасуна спробувала скористатись перестановками мадридців, органіувавши кілька стрімких атак – втім, оборонці Реала впевнено впорались із ними. Їхні візаві тим же похизуватись не могли.

Так, на 50-й хвилині Родріго заробив пенальті, причому його навіть не збивали. Підвів Авілья, який у підкаті зачепив м'яч рукою. Пробивати з "позначки" взявся Бензема – втім, Еррера парирував його удар у правий від себе кут! Окрилена успіхом Осасуна пішла уперед і ледь не забила внаслідок ривка Брашанаца на випередження й спроби перекинути Куртуа. Тібо виручив "вершкових".

На 59-й хвилині оборона памплонців знову провалилась. Цього разу підвів Начо Відаль, який збив Родріго у карному майданчику. Бензема знову підійшов до позначки і пробив у той же самий кут – втім, Еррера знову парирував! Серхіо став першим з 2018 року голкіпером, якому вдалося відбити 2 пенальті у матчі Ла Ліги, і першим з 2003 року воротарем, якому вдалося це зробити в зустрічі проти Реала.

Цей епізод не змінив змісту гри. Осасуна все так же давала гідну відсіч "бланкос", але вирівняти гру не вдавалося. Мадридці, своєю чергою, не могли перетворити свою відчутну перевагу у значну кількість моментів. За 25 хвилин після пенальті гості мали лишень кілька непоганих дальніх ударів та небезпечних вривань, хоча Карло Анчелотті освіжив склад Вінісіусом, Іско та Кроосом.

Господарі почали сипатись лишень під кінець зустрічі. Так, на 87-й хвилині "поховати" памплонців міг Начо, який пробивав з трьох метрів після скидки від Асенсіо, але удар виявився жахливим. На 90+1-й же віч-на-віч під кутом виривався Вінісіус – Жуніор покотив м'яч під дальню стійку, але сфера розминулася з нею. Зрештою, на останніх секундах Мадрид дотиснув Осасуну: Вінісіус прорвався лівим напівфлангом у штрафний і покотив на 11 метрів, а Васкес звідти пробив у лівий нижній – 1:3!

Таким чином, Реал набрав 78 очок, відірвавшись від переслідувачів вже на 17 залікових балів. Осасуна з 44 набраними пунктами тримається дев'ятою.

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