В іспанській Прімері до завершення сезону залишилось 8 турів – і мадридський Реал впевнено летить до чемпіонства. "Вершкові" тримали гандикап у 9 очок від другого місця, який практично нереально розгубити, але грати в півноги у дербі проти Хетафе (команди з передмістя столиці) команда все одно не могла. Останній матч на Сантьяго Бернабеу завершився побиттям від Барси, тож підопічні Карло Анчелотті повинні були реабілітуватись перед столичною публікою.

Реабілітація пройшла успішно, хоча оформити розгром господарям не вдалося. Реал тотально домінував у дербі: за ударами "бланкос" вели з рахунком 25-6, за влучаннями у площину було 7-0, за очікуваними голами – 1,78 xG проти 0,43. Крім того, "королівський клуб" тримав м'яч 70% ігрового часу. Красивих моментів теж вистачло – чого лишень коштує постріл Вальверде боковими ножицями з відскоком від газону в дальню дев'ятку. Сорія парирував.

При фантастичній перевазі Реалу вдалося забити всього два голи. Перший з них був проведений на 38-й хвилині: Вінісіус шведою вирізав подачу з лівого флангу на дальню стійку, а Каземіро замкнув ударом точним головою – 1:0! На 68-й же "вершкові" подвоїли свою перевагу внаслідок обіграшу Васкеса та Родріго на правому краю штрафного. В його завершенні Лукас пробив метрів з 10-ти у дальній кут.

Хетафе у компенсований час міг забити гол престижу, однак Унал після вривання у карний майданчик та потужного удару влучив у праву стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала з рахунком 2:0.