У суботу, 30 серпня, у 3-му турі чемпіонату Іспанії Мальорка на виїзді поступилась Реалу (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 3-й тур

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1

Голи: Гюлер, 37, Вінісіус, 38 – Мурікі, 18

Реал до матчу з аутсайдером – Мальоркою – підійшов у статусі одного з лідерів. До слова, український голкіпер Андрій Лунін традиційно потрапив до заявки "вершкових", але весь матч провів у запасі.

Господарі вийшли вперед вже на старті зустрічі: Александер-Арнольд пасом знайшов Мбаппе на межі штрафного і той гарматним ударом під праву стійку не залишив голкіперу шансів. На жаль, взяття воріт скасували через офсайд після перегляду VAR.

De donde cojones saca ventaja Mbappe en esta jugada ? Que alguien iluminado venga a sacarme de la matrix mental esta porque, no hay otra explicación que no sea: ¡ROBO MONUMENTAL!. #MugrientaLigaNegreira #RealMadridMallorca pic.twitter.com/iUXaSHdwiD — ♚ ?Ragnar????♚ (@GoFuA33) August 30, 2025

За трохи Мальорка шокувала Реал голом з кутового: Мурікі вистрибнув вище за інших і головою перевів сферу у сітку.

Мадридці взялись розхитувати оборону суперника і наприкінці тайму зуміли відновити статус-кво: Хьойсен отримав діагональ на лівий фланг, головою скинув в центр і Гюлер у стрибку замкнув у сітку.

У наступній атаці рахунок став 2:1: Вінісіус пройшов з м'ячем через півполя і з лінії штрафного закрутив під дальню стійку. Вже у доданий до першого тайму час Мбаппе втік на побачення з голкіпером і забив вдруге, але знову гол скасували через офсайд.

По перерві Реал продовжив розривати суперника атаками й під час однієї з них збільшив свою перевагу: після низки рикошетів м'яч відскочив до Гюлера і турок оформив дубль. Та вже втретє мадридців "обікрав" VAR – під час взяття воріт м'яч влучив у руку Арді.

Згодом Дардер пройшов правим флангом, вигриз м'яч у боротьбі з захисниками Реала і зумів прострілити у центр штрафного – Мілітао у відчайдушному підкаті встиг перевести на кутовий. За мить Куртуа врятував після потужного удару Вальєнта, а згодом Коста вже бачив м'яч у воротах мадридців, коли пробив з-за меж штрафного, однак в останній момент звідкись взявся Каррерас, який вибив сферу з лінії воріт.

Попри шквальні атаки господарів все так і завершилось мінімальною перемогою. Реал набрав 9 очок і очолив турнірну таблицю Ла Ліги, Мальорка з 1 пунктом 18-та.

