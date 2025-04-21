Неповне повернення Луніна та пріоритети Вальверде

Мадрид відставав від Барселони вже на сім очок, що де-факто означало кінець чемпіонських перегонів. Аби продовжити боротьбу, підопічні Карло Анчелотті мали перемагати Атлетік – за будь-яку ціну. Та і публіка на Сантьяго Бернабеу не зрозуміла б іншого результату після провалу з Арсеналом.

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Саме тому тренерський штаб не став експериментувати, а випустив усіх доступних лідерів. Зокрема, вперше після травми у старт потрапив Себальйос, а Камавінга вийшов у ролі лівого фулбека. Анчелотті завжди довіряв французу на цій позиції більше, ніж Франу Гарсії чи Алабі.

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У заявку повернувся і Лунін, який залікував пошкодження, але зняти Куртуа з воріт італієць не наважився. Головною ж проблемою стала відсутність дискваліфікованого Мбаппе, якому навіть не стали шукати прямої заміни.

Втім, Атлетік можна було перемогти й без Кіліана, адже баски виставили напіврезерв. Ернесто Вальверде залишив у запасі Сансета, Іньякі Вільямса, Де Маркоса, Лекуе, Альвареса, Руїса де Галларету та Хаурегісара, а Ніко Вільямс пропускав поєдинок через пошкодження. Лідери отримали відпочинок після чвертьфіналу ЛЄ.

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Мадридці мали б стартувати з місця в кар'єр, аби довести випадковість вильоту з ЛЧ. Здавалося, що господарі зараз заведуться і влаштують винос – втім, нічого подібного не сталося. До перерви гра тривала у повільному темпі, а моментів не створювали взагалі. Реал провів 5 ударів на 0,16 xG при 9-ти дотиках у штрафному.

Баски не могли похизуватись і такими цифрами, тож команди відправились відпочивати за нулів на табло. У другому таймі гості теж не пручались, лишень раз пробивши по воротах – Куртуа спокійно дістав удар Гомеса. А от Реал відчутно додав, чому сприяв вихід Ендріка.

Господарі завдали 17 пострілів при 30 дотиках у карному майданчику. Моменти нарешті пішли – причому явно гольові. Так, вже за хвилину по перерві Родріго змістився до лівого кута воротарського й закрутив м'яч під дальню стійку, однак сфера пролетіла у сантиметрі від неї!

Ще за дві хвилини Камавінга отримав скидку від Вінісіуса, влетів на лівий край штрафного та завдав щільного удару. Сімон парирував. На 61-й же "вершкові" створили красу: Модріч перевів м'яч Вінісіусу, бразилець "шведою" подав на Беллінгема, а Джуд метрів з 6-ти пробив головою – втім, Сімон знову врятував "левів"!

Подальший кутовий завершився ще одним замиканням Джуда (повз лівий нижній кут), а на 68-й хвилині голкіпер парирував потужний удар Родріго з правого краю штрафного. На 75-й же рикошет після кросу Віні завершився пострілом Беллінгема з центру штрафного, але його блокував захисник.

VAR постав проти Мадрида

Зрештою, на 80-й хвилині справа дійшла до заслуженого гола Реала. Нестримний Вінісіус підхопив м'яч після вдалого відскоку, змістився з лівого краю карного майданчика та вгатив під ближню стійку. Втім, рахунок не змінився.

Атака починалася на протилежному фланзі з кросу Вальверде на Ендріка. Саме в цій ситуації судді помітили офсайд. Ситуація виявилась вдвічі прикрою: бразильський форвард не торкався м'яча, а в положенні поза грою опинився його носок!

От тільки за правилами він явно впливав на епізод, тож експерти з відомого проєкту Archivo VAR вважають рішення арбітра правильним (хоча цей портал не завжди об'єктивний).

На 88-й же хвилині Беллінгем зачепився за скидку від Рюдігера в штрафному й спробував прокинути собі на хід. Створити момент не вдалося, однак Джуд отримав удар по нозі від Нуньєса – і повтори це помітили. Втім, судді вирішили, що контакт був занадто легким.

Вальверде рятує чемпіонські перегони попри спротив VAR

На останніх хвилинах Реал істерично навалювався на штрафний басків. Беллінгем знову схибив з лінії воротарського, а дальній удар Вальверде з відскоком від газону парирував Сімон. Атлетік був в одному кроці від нічиєї – але не встояв.

На 3-й компенсованій свіжий Браїм Діас хитнув трьох суперників, однак втратив м'яч. Баски не змогли нормально винести сферу, тож її підхопив Вальверде. А далі Феде розрядив свою знамениту гармату – і тут уже Сімон не дістав. Уругваєць поцілив точно в дальню дев'ятку. 1:0!

Цей гол і вирішив долю протистояння. Реал залишається у перегонах, скоротивши відставання від Барселони до чотирьох очок.

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