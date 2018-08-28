Реал цікавиться Стерлінгом

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг потрапив у коло інтересів Реала.

Скаути мадридського Реала стежать за грою Рахіма Стерлінга та планують відвідати матч Ліги націй Англія – Іспанія, який відбудеться 8 вересня, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, королівський клуб не планує робити пропозицію "містянам" в поточне трансферне вікно. Реал має намір придбати Стерглінга пізніше, коли термін його контракту з Манчестер Сіті буде завершуватиметься.

Нагадаємо, контракт Рахіма з англійським клубом розрахований до літа 2020 року.

У минулому сезоні на рахунку Стерлінга 18 голів і 15 результативних передач в 33 матчах АПЛ.

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