Вінісіус вже підписав новий контракт з Реалом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони про все домовилися ще минулого місяця, а тепер офіційно оформили продовження співпраці.

ПСЖ заманював героя фіналу Ліги чемпіонів 2022 підвищенням зарплати в 12 разів

Мадрид поки що не розкриває секрет та чекає зручного моменту, щоб оголосити про перепідписання Віні. Бразилець залишиться в Реалі до 2027 року та отримає одну з найвищих зарплат в команді.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Реал став чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів, а Вінісіус забив єдиний гол у фіналі. Загалом бразилець зіграв 52 поєдинки, забив 22 голи і 20 разів асистував партнерам – найкращий сезон Віні в Мадриді з моменту підписання контракту в 2018-му.