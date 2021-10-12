Мадридський Реал та туринський Ювентус вже почали працювати над потенційними підписаннями у найближче трансферне вікно.

Наставник "Старої синьйори" Массіміліано Аллегрі зацікавлений у послугах півзахисника Дані Себальйоса, повідомляє MD з посиланням на Calciomercato. Зараз майбутнє 25-річного іспанця у Реалі під великим питанням.

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Натомість тренер "вершкових" Карло Анчелотті хоче бачити у своєму складі хавбека Адріена Рабйо. Його італієць прагнув підписати ще в Евертоні. Обопільні бажання фахівців створюють чудові умови для обміну, який може відбутись вже у січні 2022 року.

У поточному сезоні Рабйо провів 7 поєдинків за Ювентус та відзначився одним асистом, Себальйос у кампанії 2021/22 ще не зіграв жодної хвилини в футболці Реала.

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