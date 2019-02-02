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Реал та Порту не можуть узгодити перехід Мілітао через бонус для Сан-Паулу

15:58 96 Читать на русском
Реал та Порту не можуть узгодити перехід Мілітао через бонус для Сан-Паулу
Едер Мілітао / фото: AFP

Перехід захисника Порту Едера Мілітао в Реал опинився під загрозою.

Клубам досі не вдалося вирішити, хто виплатить відсоток від суми трансферу гравця за його виховання (6 мільйонів євро) Сан-Паулу, де Порту його і купив, повідомляє Marca.

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Португальці наполягають, що цю суму додатково до 50 мільйонів євро повинні заплатити мадридці. У Реалі вважають, що компенсацію для Сан-Паулу варто вирахувати вже з 50 млн, які "вершкові" заплатять за гравця.

В нинішньому сезоні Мілітао провів за Порту 27 матчів в усіх турнірах та забив 3 голи.

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