Як відомо, Варан вирішив не продовжувати контракт з Реалом. Саме тому мадридський клуб вирішив продати французького центрбека цього літа, щоб не втратити його безкоштовно через рік.

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За інформацією журналіста Radio Marca Піпі Естрада, Рафаель невдовзі стане гравцем Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" нарешті знайшли компроміс з "вершковими". Трансфер 28-річного футболіста наразі остаточно узгоджений. Про це Естрада розповів у ефірі шоу El Chiringuito.

Нагадаємо, що Варан перебрався у Реал влітку 2011 року із французького Ланса за 4 млн євро. За цей час Рафаель провів у футболці мадридців 360 матчів, у яких забив 17 голів. У Мадриді француз виграв низку трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

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