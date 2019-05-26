Реал та Манчестер Юнайтед спробують завадити Тоттенхему придбати Ло Чельсо

Під дверима офісу Бетіса утворилась черга з бажаючих придбати хавбека Джованні Ло Чельсо.

Керівництво Реала та Манчестер Юнайтед зацікавлені в підписанні 23-річного Джованні Ло Чельсо, повідомляє Marca.

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Основним претендетом в боротьбі за аргентинця називають Тоттенхем, який вже, нібито, підготував за півзахисника 60 млн євро.

В Бетісі знають про інтерес до свого гравця з боку європейських грандів і не поспішають вести переговори. Клуб сподівається, що Джованні залишиться ще на сезон, але непотрапляння Бетіса в єврокубки, майже не залишає шансів на такий розвиток подій.

В поточному сезоні Ла Ліги Ло Чельсо провів 32 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами.

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