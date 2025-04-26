Видання Calcio e Finanza проаналізувало фінансову діяльність клубів топ-5 чемпіонатів Європи. Їхні сумарні заробітки в минулому сезоні сягнули понад 25 мільярдів євро, третину цієї суми заробила АПЛ. Сукупний оборот зріс на 6%.

Найбільшою статтею доходів залишаються надходження від телевізійних контрактів – 9,3 мільярда євро, за нею йдуть комерційні доходи (6,5 млрд) і доходи від управління гравцями (4,2 млрд), але також можна зафіксувати зростання за статтею, пов’язаною з доходами від матчів, які зросли з 2,8 до 2,9 млрд. Прибутки, пов'язані з трансферами, продемонстрували найвищу динаміку зростання – +25% до результатів сезону 2022/23.

Хоча загальна сума заробітків справляє враження, цих грошей не вистачило, щоб перекрити видатки. Загалом клуби провідних чемпіонатів у минулому сезоні витратили 25,3 мільярда євро, це на пів мільярда більше, ніж у кампанії 2022/23. Збільшення було зумовлене, передусім виплатами посередникам. Агенти отримали від клубів 7,6 мільярда євро, а було 6,4 млрд (+17%). Інші статті бюджетів залишилися стабільними.

Навіть з такими витратами футбольні клуби продемонстрували позитивну динаміку. Сукупні втрати становлять 795 мільйонів євро. Для прикладу, в сезоні 2022/23 збитки сягнули 1,2 мільярда євро, а за рік до того – неймовірних 2,5 млрд. Тож загалом спостерігається прагнення до грамотного управління фінансами. Хоча за середніми показниками завжди ховаються ті, хто витрачає більше, ніж може. Все маскується коштом прибуткових клубів.

Аналіз окремих ліг, звісно, підтверджує домінування англійської. АПЛ у минулому сезоні заробила майже 9 мільярдів. Далі розташувалися чемпіонати Німеччини (4,8 млрд), Іспанії (4,2), Італії (3,7) та Франції (3,2). Водночас Ла Ліга – єдина, яка зафіксувала падіння надходжень, а не зростання, приблизно на -9%. Домінування АПЛ полягає насамперед у телевізійних правах, які загалом принесли 3,7 мільярда євро до скарбниць англійських клубів, що є вищим показником, ніж увесь оборот чемпіонатів Італії або Франції.

Англійські команди також домінують у списках видатків. У сезоні 2023/24 АПЛ загалом витратила 8,8 мільярда євро, за нею слідують Бундесліга зі своїми 4,7 мільярда та 4,4 мільярда Ла Ліги. Серія А (3,9 мільярда) і Ліга 1 (3,4 мільярда) відстають ще більше. Слід зауважити, що німці попри найбільше зростання витрат (+6%) спромоглися закрити минулий сезон з плюсом на майже 115 мільйонів євро. Решта провідних ліг у мінусі. Тут сумне лідерство в Італії, чиї клуби витратили на 370 мільйонів більше, ніж заробили. В Англійців мінус 180 млн євро, у французів -164. Іспанія впала від +308 млн в сезоні 2022/23, до мінусів на 198 млн лише за рік.

Завершимо огляд фінансового звіту рейтингами клубів за різними показниками. За обсягом обороту в топ-10 потрапляють Реал, Барселона, ПСЖ, Баварія і топи з АПЛ, Серія А не має жодного представника. Позначку в мільярд євро пробили лише Реал і Манчестер Сіті.

Зате італійці утримують лідерство збитковості. Йдеться про Ювентус, який закрив сезон з мінусом майже на 200 мільйонів. З попереднього списку бачимо тут Барселону, МЮ і ПСЖ, який не вистачає їхніх високих заробітків. Прогрес Астон Вілли має свою ціну, а стратегія Роми поки не принесла зиску ні на полі, ні поза ним. Поруч з римлянами клуби ще двох українців – Борнмут Ілі Забарного й Евертон Віталія Миколенка. Також можна відзначити Монцу, навіть дотації покійного Сільвіо Берлусконі не допомогли "бріанцолі", які після смерті патрона скотилися до найгіршої команди Серії А.

Насамкінець, трохи несподіваного – минулий сезон з найкращим балансом закрив Челсі, з великим відривом від другого Манчестер Сіті. З плюсом у бюджеті ще три англійські клуби, а також Борусія Дортмунд і Баварія. Францію представляє Лілль, який давно старається жити із заробленого. А від Італії в цьому топ-10 знані скупердяї: Аурелір Де Лаурентіс (Наполі) та Клаудіо Лотіто (Лаціо).