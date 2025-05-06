Баварія залишається пріоритетом для 22-річного атакувального хавбека, стверджує BILD.

У Баварії відреагували на чутки про відхід Кейна – майбутній трансфер друга на вихід не змінює думку

Реал та Манчестер Сіті також полюють на Вірца, проте той налаштований залишитися на батьківщині. Навіть потенційний переїзд Хабі Алонсо в Мадрид чи гнівна реакція фанатів Байєра не впливають на думку Фло. Раніше гендир "фармацевтів" Фернандо Карро оцінював зірку в 150 млн євро.

Додамо, що в нинішньому сезоні Вірц провів 43 матчі, оформивши 16 голів та 13 асистів.

Байєр офіційно коронував Баварію, у доданий час врятувавшись з претендентом на Лігу чемпіонів – перший трофей Кейна