Реал та Ман Сіті програють битву за 150-мільйонну зірку – він надає перевагу "зраді"
18:50 - Читать на русском
Півзахисник Байєра Флоріан Вірц налаштований змінювати клуб, але не чемпіонат.
Баварія залишається пріоритетом для 22-річного атакувального хавбека, стверджує BILD.
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Реал та Манчестер Сіті також полюють на Вірца, проте той налаштований залишитися на батьківщині. Навіть потенційний переїзд Хабі Алонсо в Мадрид чи гнівна реакція фанатів Байєра не впливають на думку Фло. Раніше гендир "фармацевтів" Фернандо Карро оцінював зірку в 150 млн євро.
Додамо, що в нинішньому сезоні Вірц провів 43 матчі, оформивши 16 голів та 13 асистів.
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